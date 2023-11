Rapport 2 022 du VIH/Sida : mettre en lumière le rôle des communautés

LES communautés représentent tout le monde qu'il soit individu, groupe, association de femmes, de jeunes, d'hommes… Ce sont cet ensemble de ''petites mains'', qui se battent au quotidien pour soutenir leurs pairs dans la lutte contre le VIH/Sida. Sauf que leur rôle est méconnu si ce n'est négligé dans ce combat contre le VIH/Sida. Un rôle que l'Onusida veut désormais reconnu. Aussi dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida célébrée le 1er décembre de chaque année, la directrice exécutive de l’Onusida, Winnie Byanyima, a-t-elle présenté le rapport intitulé : ''Confier le leadership aux communautés''.

pense en effet que le sida ne pourra disparaître en tant que menace d'ici 2 030 que si les communautés, en première ligne, reçoivent tout le soutien dont elles ont besoin de la part des gouvernants et des donateurs. Pour étayer son argumentaire, le rapport mentionne des exemples édifiant. '' Les campagnes menées par les communautés ont contribué à élargir l’accès aux médicaments génériques contre le VIH et à réduire significativement et durablement le coût du traitement.

Celui-ci est passé de 25 000 $ par personne et par an en 1995 à moins de 70 $ aujourd’hui dans beaucoup de pays parmi les plus touchés par le VIH.'' Et dans les pays comme le Nigeria, le rapport explique comment des programmes mis en œuvre par des organisations communautaires sont associés à une augmentation de 64 % de l’accès au traitement anti-VIH. Ou encore en Tanzanie où les professionnels du sexe qui ont eu accès à une palette de services offerts par des pairs ont vu leur taux d’incidence du VIH baisser de moitié (5 % contre 10,4 %).

Malgré ces preuves attestant de l'impact des communautés, leurs ripostes ne sont pas reconnues et financées correctement et sont même la cible d’attaques dans certains endroits. Sachant que chaque minute, une vie est perdue à cause du sida. Que chaque semaine, 4 000 filles et jeunes femmes sont infectées par le VIH. Que sur les 39 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 9,2 millions n’ont pas accès à un traitement vital.

L'Onusida appelle à mettre au cœur des stratégies de lutte, le rôle de leader des communautés. Mieux : ''Le rôle de leader des communautés doit être financé en totalité et de manière pérenne, et les obstacles entravant le rôle de leader des communautés doivent être supprimés'', martèle le rapport.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon