Personnes vivant avec le handicap : recenser pour mieux répondre à leurs besoins

Grâce à un accompagnement technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), le ministère de la Santé et des Affaires sociales a lancé le 11 decembre, une campagne de recensement des personnes vivant avec le handicap.

CONNAÎTRE l’état et la structure des enfants vivant avec un handicap. Mettre à jour le fichier de cette catégorie de citoyens. Avoir la répartition spatiale des enfants en situation de handicap par type et causes de déficience. Disposer des caractéristiques sociodémographiques, socioculturelles de ces enfants pour doter le Gabon d'un outil d'aide à la décision adapté aux exigences modernes.

Telles sont entre autres, les ambitions de l'opération de recensement des personnes vivant avec le handicap lancée hier au centre Ndossi et Akomgha à Angondjé par la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et des Affaires sociales, Françoise Makaya veuve Mvou.

Pendant 20 jours, 109 agents recenseurs vont sillonner les ménages du territoire national, les centres et services d'accueil avec un questionnaire pour collecter les données dont le pays a besoin pour actualiser son fichier par typologie de handicap. Pour le membre du gouvernement, les résultats du recensement permettront au ministère de la Santé et des Affaires sociales d'amplifier et d'adapter les différentes politiques publiques de développement qu'il élabore en vue de les rendre plus inclusive.

Et, Mme Makaya Veuve Mvou de rendre hommage au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), partenaire technique et financier de ce recensement. Sa représentante adjointe, Dina Rakotoarifetra, rappelant qu'au Gabon, 2,2 %, soit près de 38 000 âmes en 2013 dont 2 220 enfants vivent avec un handicap. Elle ajoute que le Gabon a mis en place des filets de protection économiques et transferts solidaires, pour renforcer leur résilience.

"Malgré cette volonté affirmée de l'État gabonais, la prise en charge de toutes les personnes handicapées y compris des enfants est un grand défi qui nécessite des efforts supplémentaires pour une justice sociale équitable'', pense la diplomate onusienne. D'où cet appui de l'Unicef aux efforts du gouvernement pour donner aux enfants handicapés les mêmes chances.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon