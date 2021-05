Leadership féminin : les Anto Winners auscultent l'après-Covid

L'HÔTEL Excellence, sis à l'Ancienne-Sobraga, abrite depuis le 24 mai, la 4e édition des Anto Winners days qui ont vu la participation du ministre des Affaires sociales, Prisca Koho épouse Nlend, lors de la journée d'ouverture.

Avec pour parrain, Jean Delors Biyoghe Bi Ntougou, enseignant-chercheur et politologue, cet acte IV, au-delà de se projeter dans l'après-Covid, donne aux femmes (d'abord et surtout) d'ici et d'ailleurs l'occasion de renforcer leurs capacités intellectuelles et économiques. Tant pour Frédérique Eyang, fondatrice des Anto Winners days, ''la crise, loin de nous fragiliser, doit constituer un vecteur d’opportunités pour une relance économique efficiente, grâce à des secteurs d’activités porteurs''.