Justice : présentation de la stratégie de transition pour la réforme du système judiciaire

Dans l'optique d'optimiser le système judiciaire gabonais, le ministère de la Justice que dirige Paul-Marie Gondjout a entrepris un certain nombre d'actions, à commencer par le symposium de la justice qui s'est tenu en novembre 2023. Rencontre au cours de laquelle un certain nombre de recommandations avaient été émises.

Hier, le membre du gouvernement et des experts du secteur de la Justice ont procédé à la présentation des résultats des travaux portant sur l'élaboration de "la stratégie de la transition pour la réforme du système judiciaire". Lesquels émettent les actions à entreprendre en vue de rendre la justice gabonaise équitable, indépendante, telle que souhaitée par le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Desdits travaux, il ressort, entre autres, des dysfonctionnements structurels, organisationnels et ceux liés à l'éthique et à la déontologie devenues une gangrène au sein et autour du secteur de la justice. La stratégie conçue retient donc une dizaine d'actions fortes devant permettre une meilleure gouvernance de l'appareil judi- ciaire.

" Il y a des réformes qui portent sur la question de l'immigration et la nationalité. Ces actions ont été opérationnalisées en poli- tique publique. Il y a la politique publique de modernisation du système de gestion de juridiction ", a expliqué un des experts, Gildace Levassath.

Ce projet de réforme du système judiciaire conçu, l'étape suivante va consister à la mise en œuvre des actions qui en découlent.

Priscilia M. MOUITY

Libreville/Gabon