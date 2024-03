Journée internationale des droits des femmes : Représentativité à géométrie variable

De mémoire, la loi n° 009/2 016 fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections et aux emplois supérieurs, instituée par le régime déchu, visait, entre autres, à renforcer l'égal accès de ces deux pans à des postes décisionnels politiques et dans l'administration publique.

L'objectif, au-delà du respect des engagements internationaux, étant de faire des femmes et des jeunes un meilleur vecteur de promotion de la culture et de la démocratie pour la préservation de la cohésion sociale.

À l'heure de la Transition, cette loi est-elle appliquée ? Et qu'en est-il de la représentativité des femmes aux postes décisionnels sous l'ère Oligui Nguema ? Un calcul rapide et simple, six mois après la prise de pouvoir par les militaires, démontre, à bien des égards, une faible présence des femmes à certaines hautes fonctions politiques et dans l'administration publique.

Pour preuve, à l'Assemblée nationale de la Transition, au Sénat de la Transition, et au sein des délégations spéciales, on constate une représentativité à géométrie variable.

Un exemple, à la première Chambre du Parlement, on compte 22 femmes sur 98 députés. Le Sénat, quant à lui, enregistre 18 sénatrices sur 70 sénateurs. Le gouvernement Ndong Sima II compte 31 ministres pour seulement huit femmes.

Les délégations spéciales ne sont pas en reste. Sur 66 délégués dans la province de l'Estuaire, seulement 17 femmes occupent les postes de délégations aussi bien en tant que titulaires qu'adjointes. Des chiffres qui pourraient altérer l'application des recommandations des institutions internationales à l'égard des femmes.

"Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme", tel que l'a défini l'Organisation des nations unies pour cette édition, revient à favoriser l'épanouissement et l'implication de la femme gabonaise au processus démocratique.

Les autorités sont invitées à renforcer l'égal accès des femmes et des hommes à la politique. Conformément à la Constitution.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon