JIFA : Marie-Madeleine Mborantsuo et Myriam Makeba mises à l'honneur par AWLN Gabon

LE Réseau des femmes leaders africaines (AWLN) Gabon a, lors de la célébration, samedi dernier à l'hôtel Nomad, de la Journée internationale de la femme africaine en différé, honoré deux femmes du continent. Il s'agit de l'artiste sud-africaine, Myriam Makeba à titre posthume, et l'actuelle présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, Marie-Madeleine Mborantsuo. Une marque de reconnaissance pour le rôle joué par ces deux personnalités dans le leadership africain et mondial. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Nomad dans une salle de réception bondée, en présence du vice-Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nze, et de la lauréate, Dr Marie-Madeleine Mborantsuo.

Tour à tour, les organisateurs se sont succédé devant le pupitre pour présenter au public ces deux grandes dames africaines et ce qu'elles ont apporté au continent. Selon Sandrine Souah Akerey, la secrétaire générale de l'AWLN Gabon, la biographie de Marie-Madeleine Mbortantsuo est tout simplement époustouflante. De son cursus scolaire à l'environnement professionnel et à ses engagements pour le développement de notre pays, en passant par ses publications livresques, ses efforts pour le renforcement de notre démocratie et les luttes pour les droits des femmes. Il s'agit là d'un leadership dépassant les frontières gabonaises, a fait savoir Mme Souah Akerey. "Vous êtes un modèle et une référence, aussi bien pour nous que pour les générations futures", a-t-elle souligné.

Ce fut un moment de grande émotion pour la lauréate qui, après avoir reçu son trophée, a tenu à féliciter et à remercier les organisateurs pour ce prix qui est une marque de reconnaissance. "Mes sœurs et filles gabonaises et africaines ont voulu me décerner cette distinction en tant que leader et en tant qu'acteur pour l'essor de mon pays et de l'Afrique", a déclaré Marie-Madeleine Mborantsuo. Rappelons que l'AWLN a été créé le 2 juin 2017 à New York, aux États-Unis d'Amérique, avec le soutien conjoint de l'Union africaine et des Nations unies. Au Gabon, son lancement officiel a eu lieu le 4 décembre 2020. Le réseau est dirigé par Honorine Nzet Biteghe. Ses axes thématiques sont : l'autonomisation des femmes rurales, la participation politique, la paix et la sécurité, le leadership des jeunes femmes, l’inclusion financière et la mobilisation sociale.

Par SNN

Libreville/Gabon