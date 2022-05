Hôpitaux publics : l'option d'une reprise optimale au CHUL

L'accès aux soins dans la plus importante structure hospitalière du pays devrait se fluidifier dans les toutes prochaines heures, si l'on s'en tient à l'issue de la séance de travail qui a regroupé hier, jeudi 12 mai 2022, la directrice générale du Centre hospitalo-universitaire de Libreville (Chul) et ses principaux collaborateurs. Directeurs, chefs de départements et de services ont, dans un langage de vérité mêlé de courtoisie, échangé avec Marie-Thérèse Vané Ndong-Obiang sur toutes les questions qui auront cristallisé la colère des blouses blanches durant les trois mois de grève — tantôt larvée, tantôt ouverte — ayant partiellement ou totalement paralysé cet hôpital de référence.

Parmi les questions qui fâchent, celle liée aux arriérés de primes, 6 mois d'impayés, essentiellement à cause du non-paiement aux hôpitaux de leurs prestations par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs). Défaut de paiement pour lequel la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, a d'ailleurs instruit en début de semaine les ministères concernés (Santé et Affaires sociales, Finances et Budget) d'y remédier dans les meilleurs délais. Instructions du reste en cours d'exécution, puisque le processus d'apurement desdits arriérés a déjà commencé avec le versement, depuis lundi dernier, aux bénéficiaires du Chul notamment, des impayés de décembre 2021.

Ayant affiché leur bonne foi, les interlocuteurs de Marie-Thérèse Vané Ndong-Obiang – qui a promis de maintenir le fil du dialogue avec ses principaux collaborateurs et les partenaires sociaux — ont pris l'option de capitaliser ces acquis. Le service devrait donc logiquement reprendre progressivement du volume et monter rapidement en charge au Chul, pour le plus grand bien des malades et usagers, dont près de 90 % de Gabonais dits économiquement faibles (GEF).

Tout devrait donc rentrer dans l'ordre, y compris la nécessaire prise en compte des feuilles de soins de la Cnamgs par les médecins traitants. Pour autant, la direction générale du Chul et la tutelle, donc l'État, doivent mettre un point d'honneur à améliorer l'outil de travail, autre préoccupation majeure des personnels soignants, que ce soit au Chul ou ailleurs au sein des hôpitaux publics.

