CLR : comme une fronde générale !

Le dépôt de tablier de l'ancien délégué général du Centre des libéraux réformateurs (CLR), Nicole Assélé, et son adjoint Alexandre Désiré Tapoyo n'est pas sans conséquence pour cette chapelle politique. C'est que lesdites démissions ont entraîné un effet domino. Depuis lors, cette écurie enregistre une série de démissions. Pour preuve, les coordinateurs provinciaux du Haut-Ogooué, Armand Toungou, et du Moyen-Ogooué, Fleur Nzeoe Ndong, ainsi que l'ensemble des membres de leurs bureaux respectifs ont emboîté le pas à la présidente du mouvement féminin "Les mille et une". Idem pour les délégués communaux de Libreville et d'Akanda, le coordinateur départemental du Komo- Kango et leurs équipes respectives. Un cycle infernal, est-on tenté de croire. D'autant que la totalité ou presque de l'ancienne délégation générale ne milite plus dans les rangs du CLR. Une liste qui est loin d'être exhaustive.

Difficile donc de donner un chiffre exact ; car un bureau est constitué de sept à dix personnes. D'après une source bien introduite, d'autres cadres de ce parti de la Majorité républicaine et sociale pour l'émergence (MRSE) ne se reconnaissent plus dans le nouvel exécutif conçu par Jean-Boniface Assélé en personne. Concrètement, les démissionnaires fustigent la "méthode cavalière" utilisée pour évincer l'ex-deuxième personnalité du CLR ; mais également la violation des textes réglementaires issus du congrès extraordinaire de 2019. Selon eux, les membres de la nouvelle équipe dirigeante ne seront que de "simples figurants" tant le "Clriste en chef" a bel et bien la mainmise sur le parti.

Pour tenter de stopper l'hémorragie, l'actuel secrétaire général, Pascal Boileau Obiang Ondo, a pondu une note pour préciser que "la lettre de démission n'est recevable (...) que si elle est accompagnée de la fiche d'adhésion ou de la carte de militant du parti". Une véritable hérésie, de l'avis de plusieurs observateurs du landernau politique national.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon