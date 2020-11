Grogne des étudiants de l'UOB : entre ramdam et malentendus

À la décharge des apprenants, il faut avouer que les paiements des bourses qui se font attendre sont récurrents année après année. Conséquence, ces situations provoquent des montées d'adrénaline chez les intéressés.

Il est en effet notoire qu'à chaque début d'année académique, la sempiternelle et brûlante préoccupation du paiement des allocations des bourses d'études se pose sans cesse, au point de devenir quasi-incurable aux yeux de l'opinion. Exaspéré par le caractère fréquent de ces revendications, un parent d'étudiant n'a pas eu tort de se demander "si tout ce que l'on dit réaliser souvent au bénéfice des étudiants repose même sur du concret. Auquel cas l'on ne serait pas là à vivre ces ébullitions spontanées et brusques qui affectent le fonctionnement des administrations concernées par le problème, et même la circulation des personnes sur certains axes".

De fait, à propos de la circulation, force est de reconnaître que, comme c'est souvent le cas à l'occasion de ces événements, les usagers de la route ont eu maille à partir hier avec les manifestants qui ont barré le boulevard Paul-Marie-Yembit. Piétons et automobilistes ont passé des heures, attendant que la "houle" se dissipe. Et celle-ci ne l'a été qu'à la suite de l'intervention des forces de l'ordre, qui ont dû user des moyens adaptés pour rendre à nouveau la circulation possible et, surtout, fluide.