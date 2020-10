Gouvernance hospitalière : optimiser pour mieux servir

Hier mercredi 14 octobre 2020, s'est achevé, au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), l'atelier de réflexion sur la gouvernance des structures sanitaires destiné aux responsables des Centres hospitaliers régionaux (CHR) du pays.

Deux jours durant, experts en la matière et participants ont débattu des faiblesses du système de santé gabonais observées notamment dans l'accueil des patients, la gestion des ressources humaines et financières. Sans omettre les aspects liés aux statistiques et système d'information des hôpitaux.

Selon les experts en gouvernance hospitalière, les problèmes organisationnels des hôpitaux publics impactent considérablement leur fonctionnement. Ainsi, ces travaux initiés par le ministère de la Santé devraient, au final, permettre d'améliorer l'offre et la qualité des services offerts par les établissements sanitaires publics.

"Les maux qui minent nos structures hospitalières sont, entre autres, dus à leur mauvaise gouvernance. Il était donc urgent de voir ensemble comment y remédier", a indiqué Jean Noël Biyogo Obame, formateur.

Pour les directeurs des CHR, les échanges du CHUL leur ont permis de faire une autocritique de leur gestion des hôpitaux et de reconnaître leurs faiblesses. Aussi comptent-ils s'approprier les notions apprises au cours de ces deux jours de formation pour renforcer leurs capacités opérationnelles.

"Nous sortons de cette formation édifiés. Les enseignements reçus vont certainement booster la gestion de nos structures sanitaires", a fait savoir André N'Tchoreret Olusegun, directeur général du Centre hospitalier régional Amissa Bongo de Franceville.



Prissilia M MOUITY



