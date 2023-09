Forum Galien Afrique : Dakar, capitale africaine de la santé du 3 au 7 octobre prochain

LA 6e édition du forum Galien Afrique se tiendra en terre sénégalaise, du 3 au 7 octobre 2023, sous le parrainage de Macky Sall, président de la République du Sénégal. C'est du moins l'information contenue dans un communiqué officiel du Forum parvenu à la rédaction du quotidien l'Union.

La cérémonie d’ouverture du forum scientifique aura ainsi lieu le 6 octobre 2023, au King Fahd palace. Forum scientifique qui sera précédé de celui des Jeunes et des Femmes. Ce qu'il faut savoir c'est que depuis 2018, le forum Galien Afrique se positionne comme un cadre d’échanges et de partage d’expériences de haut niveau sur des questions d’intérêt commun face aux problématiques majeures de santé publique. Durant près d’une semaine, Dakar sera donc la capitale africaine de la santé, de la recherche et de l’innovation !

Avec pour thème, ''Maladies non transmissibles : l’Afrique en lutte !'', l’édition 2 023 abordera entre autres, ''les maladies cardiovasculaires''; ''Les accidents vasculaires cérébraux'' ; ''Les cancers'' ; ''Le diabète'' ; ''Les affections respiratoires chroniques''; ''La santé mentale''. Il s’agira, à travers des panels de discussion, de faire le bilan et surtout les recommandations pour améliorer la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT), particulièrement dans les domaines de la prévention, du dépistage, de l’accès aux services de soins et aux médicaments, de l’innovation en santé, entre autres.

Tant, les MNT, (les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les affections respiratoires chroniques), sont la principale cause de mortalité et responsables de 74 % des décès dans le monde. Plus de 3 000 participants, parmi lesquels des prix Nobels, des leaders politiques, des experts, chercheurs et autres du monde entier sont attendus à Dakar. Le prix Galien Afrique consacre l’excellence et l’innovation. Il a pour but de primer les chercheurs, les institutions et industries pharmaceutiques du secteur public ou du secteur privé ayant mis au point des initiatives, des services, des produits pharmaceutiques, biotechnologiques, de phytothérapie, de diagnostic, les dispositifs médicaux et solutions digitales récemment introduites sur le marché africain. La 6e édition du forum Galien Afrique sera l’occasion de décerner pour la troisième fois le prix éponyme.

À noter que les enjeux de ce forum ont récemment été partagés au cours d’un webinaire, aux journalistes du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (Remapsen), dont le Gabon est membre.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon