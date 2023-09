Transition : Jean-Boniface Assélé opte pour trois ans et plus

Le président du Centre des libéraux réformateurs (CLR), a émis ce vœu au sortir de l'audience que lui a accordée mardi le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

DANS le cadre des consultations qu'il a initiées avec les acteurs politiques et autres dignitaires de la République, le président de la Transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu tour à tour, mardi au palais de la présidence de la République, Pierre-Claver Maganga Moussavou, leader du Parti social démocrate et Jean-Boniface Assélé, du Centre des libéraux réformateurs (CLR). En présence de plusieurs membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Comme avec leurs prédécesseurs, il a essentiellement été question pour le numéro un gabonais d'édifier ses hôtes sur les raisons ayant conduit les militaires réunis au sein du CTRI à prendre le pouvoir au petit matin du 30 août dernier. Tout comme, il leur a expliqué le déroulement du processus de la Transition avec déjà la mise en place des organes de la Transition, entre autres. Non sans solliciter leur expérience et leur accompagnement dans la réorganisation des institutions de notre pays.

Cette sollicitation du CTRI a reçu l'assentiment des présidents du PSD et du CLR. Pierre-Claver Maganga Moussavou et Jean-Boniface Assélé ont, tous deux, salué l'initiative du président de la Transition d'associer toutes les forces vives de la Nation au processus de restauration des institutions. Mesurant l'ampleur de la tâche, le leader du CLR s'est dit favorable à accorder plus de temps aux autorités de la Transition. "Il faut laisser du temps à la Transition, a dit le général à la retraite. Ce n'est pas une affaire de deux ou quatre jours". Il estime que le processus en cours "pourrait durer trois ans et même plus, pour parvenir aux résultats escomptés pour le bien du peuple gabonais (...)".

O'N.

Libreville/Gabon