Fonctionnement des établissements : la mise en garde de la tutelle

La tutelle rappelle que, cette année, l'uniforme scolaire est vendu au sein de chaque établissement par des opérateurs choisis et agréés (à raison de deux opérateurs par établissement). La liste de ceux-ci est à transmettre au secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale.

Ensuite, il devient inopportun d'exiger aux parents de fournir une rame de papier et un rouleau de papier hygiénique.

Dans le contexte sanitaire marqué par la pandémie de Covid-19, l'éducation physique et sportive ne peut être enseignée que de manière théorique. Du coup, la tenue de sport n'est plus exigée, et sa vente proscrite jusqu'à nouvel ordre. Les parents ayant déjà acquis la tenue de sport pour leurs enfants doivent faire impérativement l'objet d'un remboursement.