FAG : les militaires invités à la discipline et au respect de la hiérarchie

LA discipline militaire impose à chaque membre d’un corps habillé, un code d’éthique et de déontologie qu’il se doit de respecter. Pour rappeler à l'ordre ces derniers sur les comportements déviants observés ces derniers temps, le chef d'état-major général des Forces armées (CEMGFA), le général de division Jean-Martin Ossima Ndong, a entretenu hier matin ses troupes au Régiment de parachutistes gabonais (RPG) du camp Aïssat. Au cours de cette rencontre, il a invité les uns et les autres à la disponibilité, à la responsabilité et à la discipline.

"Les Forces armées participent à ce processus quotidiennement dans l'exécution régalienne de ses missions de défense opérationnelle et de sécurisation du territoire. Cet espoir que nous incarnons nécessite de la disponibilité, responsabilité et observation de la discipline militaire dans nos attitudes et comportements. Le président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des Forces de défense et de sécurité, m'a instruit de vous dire qu'il compte sur la disponibilité de tous afin d'être prêt à remplir toutes les activités qui nous sont confiées, à fournir le résultat optimal voulu, à réaliser parfaitement les opérations de sécurisation en cours avec professionnalisme. Je suis conscient de l'état actuel de nos matériels roulants, volants et navigants sans lesquels la disponibilité des personnels ne saurait être acquise. Des propositions ont été soumises à la tutelle afin de trouver, selon les cas et les fonds alloués, des solutions immédiates à court, moyen, et long termes", a indiqué Jean-Martin Ossima Ndong.

Avant d'ajouter que "jusqu'à présent, la Sécurité militaire fait son travail, elle remonte bien les informations à la hiérarchie. Alors je ne cesse de m'interroger : quelle est cette façon de s'exhiber en public, en plus dans les réseaux sociaux ? Et surtout de se saigner soi-même en relatant les faits passés d'une mission internationale où il a été protégé. Le respect des règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'on s'exprime, notamment sur les questions de défense, doit en permanence traverser notre esprit."

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon