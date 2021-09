Éducation : nominations des responsables d'établissements

À quelques jours de la rentrée des classes des établissements d’enseignement secondaire publics et confessionnels, le ministre de l'Education nationale, Patrick Mouguiama-Daouda, a procédé à plusieurs nominations et mutations.

Selon le document parvenu à notre Rédaction, il s'agit des proviseurs, censeurs, surveillants, intendants, directeurs des études, de tous les établissements publics et confessionnels répartis sur l'ensemble du territoire national.

Pour mémoire, les dernières nominations et mutations dans ce secteur remontent à plus de deux ans.

Par ailleurs, ces nominations seront publiées dans notre édition de vendredi 24 septembre 2021 et sur notre site internet.