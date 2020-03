Ecotourisme : Une randonnée pour l'esprit d'équipe

Derrière cette louable initiative du directeur central des Ressources humaines "Pôle Finances" (ministère de l'Economie et des Finances), Jean-Louis Ndongo, se profilait la volonté de promouvoir, entre les agents (une trentaine), l'esprit d'équipe, de solidarité, d'harmonie, d'entente.

L'ambiance qui a régné, durant cette randonnée pédestre de plus de deux heures (chants, éclats de rire, réparties, boutades, etc.) laisse penser que la bonne graine a été plantée, et qu'il reste à l'arroser. Le chef de service " politique sociale ", en saluant cette initiative, a invité les uns et les autres à sa pérennisation, et surtout à garder à l'esprit la force de... l'esprit d'équipe.