Covid-19 : Un confinement progressif chez les commerçants

Cette opération de sensibilisation et de vulgarisation du comportement à adopter face à la maladie, semble entrer progressivement dans les mœurs des commerçants des marchés de Libreville. En effet, samedi matin, c'est-à-dire le jour suivant le tout dernier communiqué gouvernemental, plusieurs espaces commerciaux étaient fermés.

Environ 70 % du marché de Mont-Bouët, le plus grand espace commercial de notre pays, n'avait pas d'activité. Toutefois, ce type de mesures n'étant pas facile à appliquer, quelques rares vendeurs de friperie ont tout de même exposé leur produits ici et là. Mais de l'ancienne gare routière au rond-point de Mont-Bouët, plusieurs kiosques avaient portes closes. Tout le long de la principale voie du marché, on pouvait voir de nombreuses tables de vente entassées. Seules les vendeuses des produits alimentaires, profitant de l'exemption accordée par des mesures gouvernementales, se comptaient en grand nombre.