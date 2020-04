Covid-19 : Le patient 0 témoigne de sa guérison

Sa guérison avait été annoncée le 2 avril. Elle avait été une belle éclaircie dans un ciel noirci par les nouvelles autour du coronavirus. Anthony, 27 ans, conscient qu'" on se bat contre un ennemi invisible", a tenu à témoigner ce 6 avril à visage découvert.

Vous le savez sans doute, j'ai été testé positif au Covid-19 et placé en quarantaine à l'Hôpital d'instruction des armées du PK9, le 9 mars passé. Avant d'en sortir le 6 avril dernier. Après 28 jours dans une chambre d'hôpital, je suis totalement rétabli. Je veux vous remercier pour vos messages de soutien et d'encouragement. Vous m'avez aidé à traverser une période singulière pour moi. Aujourd'hui, nous avons gagné une bataille. Mais la guerre est loin d'être terminée. Je vous invite à suivre tous les gestes barrières et à faire très attention à vous. Parce qu'on se bat contre un ennemi invisible. Que Dieu vous garde", a dit le jeune homme.

Dès la publication de cette vidéo sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont tenu à le féliciter. Pour son courage et son message qui permet de rappeler que la maladie actuelle est loin d'être une plaisanterie.

" Trêve à la stigmatisation, sauvons des vies. Témoignage du patient 0 sur le Covid-19 au Gabon. Partageons pour éveiller la conscience de ceux qui doutent ou pensent que c’est une affaire des autorités, eux-mêmes là-bas. Respectons les mesures barrières et restons chez nous. Soyons braves", a écrit, hier, un internaute.



S.A.M.



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société