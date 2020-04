Talent à suivre : Ernest Stéphane Rombono sur les traces de Stéphane Lasme

Formé au Littoral basket club (LBC), implanté dans le 1er arrondissement de Port-Gentil, Ernest Stéphane Rombono est sans doute l'un des jeunes talents qui aura tapé dans l'œil des entraîneurs venus des Etats-Unis et du Canada, pour observer le camp de basket Don Bosco international, qui s'est déroulé du 27 au 29 février 2020.

Du haut de son 1,97m, celui qui a pour modèle l'international gabonais et capitaine des Panthères version basket-ball, Stéphane Lasme, est un amoureux du beau jeu et de la discipline. Joueur altruiste et rapide, doté d'un bon mental et d'une parfaite compréhension des directives de jeu, l'arrière du LBC espère marcher sur les traces de son idole.

Âgé de 16 ans, la promesse Rombono peut se targuer d'avoir déjà un palmarès bien garni avec son club formateur. Il compte, en effet, quatre titres de champion, autant de coupes de ligue, deux sacres dans la Grande nuit sportgentillaise et un trophée de vainqueur du 3x3, organisé par la Ligue de basket-ball de l'Ogooué-Maritime.

Pour ses entraîneurs, Ernest Stéphane Rombono est une valeur montante avec qui il faudra compter à l'avenir : " C'est un joueur assidu et à l’écoute des conseils. Il est sans doute l'un des meilleurs ‘’prospect’’ de sa génération. Il doit tout de même travailler sur sa capacité à canaliser son énergie sur le terrain, afin d’être plus lucide dans le money time, ce moment décisif où tout se joue"’, tranche son coach, Sylvain Bekale Minko.



H.N.M.



