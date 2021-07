Covid-19 : L'Association des tenanciers de bars s'engage dans la lutte

RÉUNIS à leur siège de Soduco dans le 5e arrondissement de Libreville, les membres de l'Association des tenanciers de bars, snack-bars et autres débits de boissons du Gabon (ATBSBG) ont fait part mercredi de leur intention d'emboîter le pas aux autorités sanitaires dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Il s'agit de 180 opérateurs économiques soutenus par la Société des brasseries du Gabon (Sobraga) qui ont exprimé leur volonté de s'engager dans la lutte et défini des activités à mettre en place en faveur de la prolongation des actions menées jusque-là par le gouvernement et autres composantes de la société.

“ Notre secteur d’activité a été le plus touché. Nous voulons à cet effet la mort immédiate du Covid-19 dans notre pays. Ainsi notre participation à la lutte consiste à prendre le relais de la sensibilisation auprès de tous les tenanciers de bars, snack-bars, débits de boissons du Gabon et de nos clients. On devra les persuader de l'application des mesures barrières, et la volonté de se faire vacciner, car il y a encore assez de poches de résistance ici à Libreville et à l'intérieur du pays”, explique le président de l'association, Bruno Abessolo Ndong.