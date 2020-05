Covid-19 : Des dispositifs de lavage de mains aux structures sanitaires

Un dispositif de lavage de mains, avec un mécanisme rénové. C'est le don fait, hier, par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) aux Centres hospitalo-universitaires de Libreville et d'Owendo, Mère et enfant Jeanne Ebori, aux hôpitaux d'instruction des armées d'Akanda et du PK9 et à l'ensemble des centres de santé et autres structures hospitalières que compte Libreville. C'est un arsenal anti-Covid-19 composé de 21 cubitenairs de 1 000 litres chacun et 21 seaux de 100 litres.

La particularité de ces dispositifs est que "nous avons innové avec la technologie locale. Cette fois-ci, nous utilisons les pédales pour l'eau et pour le savon, plus d'utilisation manuelle. Le but étant d'accentuer l'un des gestes barrières, le lavage des mains, qui est capital dans la lutte contre le Covid-19", a expliqué le Dr Magaran Monzon Bagayoko, représentant de l'OMS au Gabon.

Ce lot de nouveaux dispositifs de lavage de mains a été présenté au ministre de la Santé, Max Limoukou, au siège de l'institution onusienne hier. Appréciant le nouveau mécanisme d'utilisation de ce matériel, le membre du gouvernement s'est dit satisfait de cette dotation de l'OMS. Pour Max Limoukou, "ce geste est une opportunité qui permettra d'alimenter davantage toutes les structures sanitaires en matériels de lavage de mains les plus efficaces, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19".



Charly NYAMANGOY BOTOUNOU



