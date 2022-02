Cinéma  : un festival pour fédérer toutes les générations de professionnels

Le Festival gabonais du cinéma (Fegaci) dévoile sa programmation du 16 au 19 février prochain, à l'Institut français du Gabon (IF) du Gabon. Pour cette première édition, ce rendez-vous du 7e art propose de fédérer l'ancienne et la nouvelle école, en montrant la complémentarité existant entre toutes ces générations de professionnels. De Philippe Mory à Samantha Biffot, en passant par Henri Joseph Koumba, Imunga Ivanga, John Franck Ondo, Saturnin Ayenouet, Frank Onouviet ou encore Marc Tchico, le cinéma gabonais poursuite sa longue marche, entamée voilà plus de 50 ans maintenant. Et ce, en dépit des nombreux écueils, vicissitudes, victoires et passages à vide.

En prélude au lancement du Fegaci, une conférence de presse a été organisée, hier, à l'IF de Libreville, par Edwige Sauzon-Bouit, directrice déléguée, Pauline Mvele, cinéaste gabonaise, Ivance Aimé Akani, responsable de la structure Odima, et Jean-Pierre Moudjalou, responsable de l'Agence de développement d'ingénierie culturelle et créative "Arts en expression". Entre table ronde, ateliers d'écriture de scénario et de réalisation de films, le public aura droit à des projections cinématographiques : "Les couilles de l'éléphant" de Henri Joseph Koumba, "Dolè" (Imunga Ivanga), "Le plan" (John Franck Ondo/Saturnin Ayenouet), "M00-1" et "Assang Mefa" (Frank Onouviet), "Makika contre l'humanité" (Marco Tchico) et "Le tchatcheur" de Pauline Mvele.

Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon