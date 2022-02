État civil : à l'heure de la vulgarisation du nouveau Code civil Gabonais

Une campagne de vulgarisation des nouveaux instruments en rapport avec le Code de l'enfance, le Code civil Gabonais en ses nouvelles articulations relatives au mariage sera lancée dans les tout prochains jours. Et ce, sous la double initiative des ministères de la Justice et de l'Intérieur. Les contours de cette vaste opération qui concerne d'abord les mairies du Grand Libreville (Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum) ont fait hier l'objet d'échanges entre les présidents des Conseils municipaux de ces villes et les chefs des départements ministériels précités. D'entrée, le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, a décliné ce qui va constituer la trame de ces ateliers de renforcement des compétences des agents d'état civil.

Il s'agit, en gros, de résorber les lacunes constatées dans la conduite de certains actes tels que le mariage (par exemple) où l'on relève que certains agents continuent à le célébrer sous l'empire de l'ancien régime alors qu'une nouvelle loi a été promulguée qui révise certaines dispositions en matière conjugale. Il en est de même de la problématique des jugements supplétifs (devant être considérés comme une exception, et non un principe) par rapport à l'acte de naissance, a souligné la ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des Droits humains Erlyne Antonela Ndembet-Damas. Plusieurs modules seront donc exposés afin que les participants soient suffisamment imprégnés des éléments de bon travail au niveau de l'état civil.

ENA

Libreville/Gabon