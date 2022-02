Moanda : le ministre Mayounou au chevet des sinistrés

Alors que les victimes de deux incendies ayant ravagé plus d’une dizaine d’habitations il y a 2 semaines environ aux quartiers Moukaba et Alliance dans le 1er arrondissement de Moanda – notre édition du 4 février 2022 – en étaient encore à se lamenter sur leur triste sort, le ministre délégué Oswald Séverin Mayounou, par ailleurs élu et membre du bureau politique du 1er siège de Lebombi-Leyou, vient de leur octroyer une enveloppe de 5 millions de FCFA à titre d’aide au relogement des familles sinistrées.

C’est son directeur de cabinet, Bertrand R. Mateya, qui a procédé, dimanche dernier, à la remise de l'aide financière qui vient en appoint à l’effort de la mairie de Moanda. "C’est dans un élan de solidarité, d’accompagnement et d’entraide que sur instructions du distingué camarade président du PDG, Ali Bongo Ondimba, que j’ai été chargé de remettre cette modeste contribution à l’instance locale du PDG représentée ici par le communal, au bénéfice des sinistrés qui ont perdu leurs habitations.

Ce sont 17 familles concernées, qui se retrouvent sans domicile", a indiqué Bertrand R. Mateya. Les bénéficiaires ont remercié leur donateur et, partant, le PDG et son DCP pour ce geste de solidarité. “Merci de nous redonner espoir dans ces moments difficiles”, a déclaré une bénéficiaire encore sous le coup de l'émotion. À noter que Séverin Mayounou, natif de Moanda, n’est pas à son premier geste de solidarité en faveur des populations de la cité minière.

Anita Jordanah NGONDA

Moanda/Gabon