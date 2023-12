Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption : au cœur de l'ouverture du jubilé des 60 ans

DES chrétiens rassemblés à l'entrée principale d'une cathédrale Notre-Dame de l'Assomption aux portes closes, face à l'archevêque métropolitain de Libreville, Mgr Patrick Iba-Ba. C'est le cérémonial d'ouverture et de passage de la porte sainte ce samedi 2 décembre à l'occasion du jubilé des 60 ans de la cathédrale.

D'abord la présentation solennelle et la lecture des indulgences et les critères pour y accéder. Le moment est privilégié, les chrétiens en ont conscience et Raymond Ndong Sima, Premier ministre de la Transition, présent, en a aussi conscience. Ensuite le franchissement de la porte du jubilé qui n'est pas un acte ordinaire dans la foi catholique. Tant précise Mgr Iba-Ba, la porte qui va s'ouvrir est le signe d'une porte qui nous a été grande ouverte par le Christ et qui nous est toujours ouverte. ''C'est une invitation à travailler à notre propre salut et à celui des autres… par l'intersession de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption''. Mais avant, l'archevêque va frapper trois fois et à trois reprises la porte close de la cathédrale en priant : ''Ouvrez vous portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire'', pendant que les Chrétiens répondent ensemble : ''C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes.''

La porte du jubilé s'ouvre enfin et les Chrétiens la franchissent à la suite de Mgr Iba-Ba au son d'un chant rythmé par la chorale. Place à l'histoire de la cathédrale narrée par un universitaire. De son propos, l'assistance retient que la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption est bâtie sur le site qui a accueilli les premiers missionnaires. Elle est la continuité des églises missionnaires et diocésaines. Et ce qui saute à l'œil, c'est un bâtiment imposant. Un autre universitaire va dire aux Chrétiens les enjeux de ce jubilé : c'est une année de grâces, occasion de réconciliation et pour chacun de bénéficier de bénédictions. S'ensuit la messe, qui permet à Mgr Iba-Ba d'appeler les Chrétiens dans l'homélie, tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (21,34-36), à une belle ferveur autour de ce jubilé.

À ne pas être des loups pour les autres ni pour la société. ''Cette longue marche de 60 ans est un chemin de fraternité pour oser la rencontre avec l'autre et tisser des liens d'amitié et créer une église famille.'' Le jubilé du soixantième anniversaire de la cathédrale Notre Dame de l'Assomption se clôt le 15 août 2024 prochain. Passez donc par la porte du jubilé et puisez des grâces en ces temps favorables !

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon