Cames  : Marie Madeleine Mborantsuo commandeur dans l’ordre international des palmes académiques

LE monde universitaire et académique africain a honoré hier à Libreville le président de la Cour constitutionnelle, Marie Madeleine Mborantsuo, en l'élevant au grade de commandeur dans l’ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames). L'instance supérieure de l'enseignement supérieur en Afrique décerne cette distinction suprême au Dr Mborantsuo pour ''son œuvre de formation de la jeunesse à travers l’université internationale de Libreville (UIL)'', cadre de la cérémonie. C'est le secrétaire général par intérim du Cames, grand chancelier de l’Ordre international des palmes de l'Institution, qui a remis la distinction devant une auguste assemblée dont la Première ministre, cheffe du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda, des membres gouvernement et de nombreux responsables d’institutions républicaines.

Pour le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Pr Patrick Mouguiama Daouda, cette distinction magnifie à merveille le partenariat public-privé et la formation de niveau relevé dispensée à l’UIL. Cette prestigieuse distinction, rappelons-le, vient s'ajouter à d'autres décernées au Dr Marie Madeleine Mborantsuo tant au plan national qu'international : Grand prix de la reconnaissance africaine pour la promotion de la démocratie et la recherche de la paix, docteur honoris causa de l’Université d’Agadir au Maroc, commandeur de la légion d’honneur française, etc.

Au Gabon, Mme Mborantsuo est, entre autres, grand-croix de l’ordre de l’Étoile équatoriale, grand-croix du mérite gabonais… Rigueur au travail, humilité, générosité… sont aussi autant de qualités reconnues à celle qui a été célébrée hier par l'intelligentsia gabonaise et africaine. C'est à la communauté universitaire et scientifique gabonaise tout entière que la récipiendaire a dédié cette énième reconnaissance internationale ''mais aussi à tous ceux qui me font confiance et qui m'accompagnent dans le déploiement de la vision qui est la mienne de faire de l'enseignement supérieur un puissant levier de développement socio-économique''.

