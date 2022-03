Affaires sociales : Guy Patrick Obiang Ndong devise avec les responsables de la CNAMGS

Dans le cadre des visites des entités sous tutelle des Affaires Sociales, le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Guy Patrick Obiang Ndong, s’est entretenu ce jour, au siège social de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) avec les responsables de cette entité.

Accompagné du secrétaire général en charge des Affaires Sociales, le membre du gouvernement a tenu à rencontrer l’ensemble des responsables de cette structure pour présenter sa vision et sa stratégie de travail conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays et surtout aux attentes des populations.

Doté d’une longue expérience à la CNAMGS, le ministre a invité le conseil d’administration et la direction générale à « plus de célérité et d’hardiesse dans l’ensemble des reformes et projets engagés, notamment en matière de refonte du cadre juridique et de la fiabilisation du fichier de la CNAMGS qui sont les préalables à l’opérationnalisation du Fonds 4, qui vise l’immatriculation de l’ensemble de la population résidente au Gabon ».

Soucieux de mettre en œuvre la politique sociale du chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement humain du Gabon dans son volet 1, Guy Patrick Obiang Ndong a préconisé d’accentuer les filets sociaux au bénéfice des populations après les deux années de crise sanitaire liées à la Covid-19.

Dans le même élan, il a envisagé l’organisation des actions d’envergure sur l’ensemble du territoire nationale sur le plan médico-social.

Dans sa volonté constante d’améliorer la relation entre CNAMGS et les structures sanitaires, le membre du gouvernement a annoncé à la direction générale, la mise en place d’un cadre de travail entre les deux parties avec pour principal objectif, le traitement et le suivi-évaluation de la dette CNAMGS en vue d’un fonctionnement optimale de la caisse.

Au terme de la rencontre, le Ministre a invité les uns et les autres à véritablement se mettre au service des populations car, a-t-il déclaré « les attentes légitimes des populations sont immenses. Nous devons donc être à la hauteur de la confiance placée en nous par les plus hautes autorités du pays. Pour la réussite de notre mission, travaillons en équipe ».

Par Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon