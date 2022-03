Ligue Europa : Aubameyang qualifie le Barça, Kanga éliminé avec Belgrade

Avec un double objectif cette semaine en Ligue Europa contre Galatasaray et le Clasico contre le Real Madrid, dimanche soir, le FC Barcelone a réussi à franchir la première marche. La bande à Xavi Hernandez disputera les quarts de finale de la Ligue Europa ( es 7 et 14 avril prochain) contre les Allemands de l'Eintracht Francfort. Après leur match nul (0-0) à domicile, les Catalans ont renversé Galatasaray jeudi (2-1). Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé le chemin des filets en inscrivant le deuxième but des Blaugranas (49e minute). Une réalisation synonyme de qualification.

À Belgrade, l'Étoile Rouge de Guelor Kanka devait pour sa part remonter trois buts pour arracher dans un premier temps une prolongation face aux Glasgow Rangers. Si Mirko Ivanic (10e) a marqué rapidement pour les Serbes, sur un centre du milieu de terrain gabonais, les Ecossais ont tenu le choc grâce à plusieurs sauvetages de leur portier Allan McGregor. Avant d'égaliser par Ryan Kent (56e). Les Belgradois ont sauvé l'honneur sur un penalty transformé par le buteur international comorien El Fardou Ben Nabouhane dans le temps additionnel.

Fin de parcours européen donc pour Kanga et ses coéquipiers qui vont désormais se concentrer sur le championnat où ils ont repris la main au Partizan Belgrade, à trois journées de l'épilogue.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon