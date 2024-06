Sensibiliser, impliquer les populations ou prendre des mesures coercitives !

À ce qu'il semble, la période de sensibilisation menée par l'Hôtel de Ville de Libreville avant le déclenchement de l'opération de "Restauration de l'ordre urbain" n'aura servi à rien.

Sinon à peu de choses, au regard de l'incivisme toujours ambiant dans la commune. Peut-être faudrait-il revoir la copie, afin de faire comprendre à tous le bien-fondé de ladite opération et susciter leur adhésion.

Ce qui leur permettrait de passer d'un stade de victimes à celui d'acteurs dans l'assainissement de leur cadre de vie. Dans cette optique, l'implication des chefs de quartiers serait la bienvenue.

D'ailleurs, explique une source, dans d'autres quartiers, "il y a eu des sortes de brigades qui ont été constituées pour mener des campagnes de sensibilisation en vue de maintenir leur cadre de vie moins insalubre. Cet effort peut également se poursuivre sur la voie, pour chasser tous les commerçants indisciplinés", suggère-t-on.

"Si cette méthode ne marche pas du tout, il faut que le général s'arme, non pas d'armes, mais de bâtons et d'équipements de travaux publics lourds pour imposer la discipline et l'ordre".

CNB

Libreville/Gabon