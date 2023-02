Sobraga lance le challenge « École zéro plastique »

La Société des brasseries du Gabon (Sobraga) a lancé, vendredi dernier à Libreville au lycée Paul Indjendjet-Gondjout (LPIG), le challenge « Ecole zéro plastique ». Il s'agit d'un concours pour la collecte de bouteilles plastiques au sein de 15 établissements primaires et secondaires sélectionnés dans le Grand Libreville. Durant 8 semaines, les élèves des différents établissements seront challengés pour collecter le plus de bouteilles en plastique possible dans leurs établissements respectifs et aux abords de ces derniers.

Chaque semaine, le partenaire collecteur, Namé Recycling, passera dans chaque établissement pour le décompte et l’enlèvement des quantités collectées. Les établissements totalisant les meilleurs scores à l’issue du challenge remporteront d’importantes dotations pour leurs établissements respectifs avec d’importants équipements informatiques, du matériel didactiques ainsi que du matériel d’entretien.

Parallèlement, une caravane de sensibilisation parcourra les différents établissements pour éduquer les élèves et l’équipe pédagogique sur l’importance du recyclage, les rouages de l’économie circulaire pour le recyclage du plastique mise en place au Gabon et les enjeux pour nos écosystèmes et notre environnement. Pour la Sobraga, la lutte contre la pollution plastique est un enjeu planétaire et le désastre écologique engendré par la prolifération des déchets plastique est aujourd’hui avéré, avec le fameux « continent plastique » formé par tous ces déchets que les courants marins ont fait confluer au cœur de l’océan pacifique.

En 2022, grâce au concours de tous ses partenaires, la Sobraga a collecté 1000 tonnes de bouteilles en plastique usagées et recyclées sur le territoire national. « Depuis plusieurs années, la Sobraga a pris les devants en mobilisant des partenaires privés et publics autour de ce vaste combat, et avec l’ambition de créer une économie circulaire vertueuse qui permet de recycler les bouteilles en plastique polluant notre belle nature, tout en créant de la valeur pour des opérateurs économiques gabonais. Ce concours doit permettre à chacun de trouver l’émulation et de comprendre les enjeux sociaux et environnementaux de ce projet. Mais nous devons inscrire notre action dans la durée et parvenir à faire de ces gestes des habitudes », a indiqué le Directeur commercial et Marketing de la Sobraga, Joel Gallato.

GRM

Libreville/Gabon