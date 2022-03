Récidiviste : Anaïs Meress Ella Nkizogho à nouveau en prison

La liberté ne semble plus intéresser Anaïs Meress Ella Nkizogho alias Kohler. Âgé de 25 ans, ce compatriote a été inculpé, en fin de semaine dernière, pour des faits de braquage et vols, y compris à domicile, selon la Police judiciaire (PJ). Aussi a-t-il été placé sous mandat de dépôt à Gros-Bouquet. Vivant à Atsibe-Ntsos, le jeune homme sévissait dans ce quartier, mais aussi à Nzeng-Ayong et Sotega.

Multirécidiviste bien connu du milieu carcéral, il s'intoduisait par effraction dans les domiciles, de jour comme de nuit, pour dévaliser tout ce qui l'intéressait. Les appareils électroménagers qu'il dérobait étaient ensuite vendus au marché noir à l'ancienne Gare-routière. Ce sont les plaintes de ses nouvelles victimes qui ont conduit le malfrat à son interpellation par des éléments de la Police judiciaire. Lesquels, au terme de l'enquête préliminaire, l'ont ensuite déféré devant le juge d'instruction qui lui a décerné un mandat de dépôt. Pour la troisième fois de sa jeune vie, Anaïs Meress Ella Nkizogho va donc séjourner à la prison centrale de Libreville.

Les habitants des zones où il sévissait espèrent qu'il y restera un peu plus longtemps. D'autant que l'on ne comprend pas comment il procède pour bénéficier d'une rapide mise en liberté.

G.R.M

Libreville/Gabon