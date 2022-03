Eyeghe Ndong au HCR : l'opposition, désormais une histoire ancienne ?

L'opposition, désormais une histoire ancienne ? " J'AI décidé de me déployer ailleurs que dans la CNR pour me mettre à la disposition de l'État ". Cette déclaration de Jean Eyeghe Ndong, le 11 août 2021 en sa résidence du Carrefour-Kanté, deux mois après l'audience que lui avait accordée le président de la République, Ali Bongo Ondimba, marquait la fin officielle de l’idylle entre le dernier Premier ministre de feu Omar Bongo Ondimba, et ses amis de l'opposition qu'il avait rejointe en 2009. Ceux qui en doutaient encore avaient compris que les carottes étaient cuites. L'homme de Nkembo était de retour à la "Maison du père". Portant ainsi un sérieux coup de massue à Jean Ping et à ses compagnons. D'autres, qui entretenaient encore un maigre espoir du retour de ''Nza Fe'' dans l'opposition, ont certainement été douchés vendredi dernier après l'annonce de sa nomination, en Conseil des ministres, en qualité de Haut-Commissaire de la République au même titre que d'autres compatriotes.

Désormais, on peut dire qu'entre Jean Eyeghe Ndong et Jean Ping, c'est de l'histoire ancienne. Avec le départ de ce poids lourd, ancien vice-président de l'Union nationale (UN), le camp opposé au pouvoir en place perd une de ses figures les plus emblématiques aux yeux de l’opinion publique. Ce qui isole un peu plus son allié d'hier qui voit la plupart de ses soutiens de la première heure, ayant joué un rôle capital lors de l'élection présidentielle de 2016, lui tourner un à un le dos. La question qui taraude aujourd'hui les esprits est celle de l'avenir politique de celui qui est maintenant l'un des proches collaborateurs du chef de l'État. En regagnant la ''maison du père'', va-t-il également rejoindre la chapelle politique qu'il avait quittée avec fracas en 2009 ? Autrement dit, faut-il penser à un retour de Jean Eyeghe Ndong au PDG ? Wait and see.

Jonas OSSOMBEY

Libreville/Gabon