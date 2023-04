Minvoul : les auteurs présumés d'un crime rituel déférés au Tribunal spécial de Libreville

LES éléments de la brigade de gendarmerie de Minvoul et leurs collègues de l'antenne de la Direction générale des recherches (DGR) d'Oyem viennent de neutraliser les auteurs présumés de l'assassinat le 12 février 2023 d'André Edoung Ngoua à Bitouga dans le département du Haut-Ntem. Il s'agit de C. Adzui O., Obiang A., Akoulembang, Z. Nze N. et C. B.B. Emane.

Les cinq hommes ont été mis à la disposition du Tribunal spécial de Libreville par le parquet d'Oyem pour compétence. Selon une source proche de cette affaire qui, semble-t-il, sentirait le crime à but rituel, la somme d'un million de francs CFA aurait été mise en jeu par une personnalité dans le but d'accomplir cette basse besogne. André Edoung Ngoua est la cible toute trouvée des bourreaux présumés.

Lesquels décident de passer à l'acte le 12 février 2023. Relativement au plan bien élaboré la veille, au domicile du nommé Akoulembang. Le jour des faits vers 8 heures, Obiang A. aurait invité André Edoung Ngoua à le rejoindre au bord du cours d'eau. Alors que ses complices étaient dissimulés dans un petit bois. Y étant, la victime aurait reçu un violent coup à la hauteur du cou, assené par celui qui lui a donné rendez-vous à cet endroit. Le reste du gang serait ensuite sorti du bois pour terminer le job.

Non sans bander les yeux et bâillonné le supplicié avec un morceau de pagne. Peu de temps après, André Edoung Ngoua est tué puis son corps mis dans une embarcation, avant d'être jeté dans le cours d'eau à environ 300 mètres du rivage. Histoire de faire croire à une mort par noyade.

Le 13 février, la dépouille de la victime est découverte et les premières constatations des Officiers de police judiciaire (OPJ) font état de traces de sang au nez et aux oreilles. D'autres stigmates sont signalés à la hauteur du cou et du bras gauche. Le 15 février 2023, pendant que les gendarmes de la brigade de Minvoul sont en faction à Bolossoville, ils sont informés de ce qu'Obiang A. est dans un bar, au village Ongo, en train de conter l'assassinat d'André Edoung Ngoua. Les Officiers de police judiciaire (OPJ) se rendent alors sur place, interpellent l'intéressé et le conduisent au poste. " Il n'a pas été facile de le maintenir en garde à vue, car il tentait de se mutiler en cellule ", confie une source militaire proche de l'affaire. C'est au cours du deuxième défèrement qu'un mandat de dépôt est délivré contre lui. Sur le chemin menant à la prison centrale d'Oyem, Obiang A. décide de livrer aux pandores les noms de ses complices présumés : C. Adzui O., Akoulembang, Z. Nze N. et C. B.B.

Ces derniers sont à leur tour arrêtés par les pandores de la brigade de Minvoul, appuyés par les éléments de la DGR-Oyem. Ouverte pour être déférée devant le procureur de la République près le tribunal d'Oyem, la procédure a finalement été orientée par ce dernier à Libreville. Car, confie une source proche de l'investigation, " nous avons affaire à un assassinat, qui tend manifestement vers un crime rituel. " Affaire à suivre.

Styve Claudel ONDO MINKO

Libreville/Gabon