Mode : le raphia sous toutes ses facettes à l’Institut français du Gabon

FIBRE textile très solide, utilisée pour fabriquer des cordages, liens et tissu d’ameublement, le raphia est un l’élément identitaire auquel font régulièrement recours les stylistes modélistes gabonais. Sa sacralité et l’originalité avec laquelle les créateurs vestimentaires l’utilisent, en ont fait non seulement le centre de la mode au Gabon, mais également la matière sans laquelle aucun mariage traditionnel n’a de valeur. Raison pour laquelle la semaine de la mode, du mercredi 26 au 29 avril 2023 à l’Institut français du Gabon, lui donne la place qui lui revient.

Organisé par l’association Ucreate, cet événement vise à présenter le raphia sous toutes facettes et à valoriser les artisans locaux. Au programme, un marché de l’artisanat (du 26 au 29 avril), des ateliers de « dessin et croquis de mode » et « patronage et coupe » (le 28 avril à 15 heures avec l’école de mode de Nzeng-Ayong), de « tissage de raphia » et de « maquillage traditionnel » (le samedi 29 avril à 16 heures), un défilé de mode (samedi 29 avril à 19 heures) avec tout le gratin de la Fashion sphère gabonaise tels que Chouchou Lazare, Sweet Secret, Dona Pen Design, Izavel couture, Edele A., l’atelier Isse by Lita, etc.

L’attraction de cette semaine de la mode sera la conférence-débat (le 27 avril à 17 h) où se discutera l’avenir du raphia dans notre pays. Avec les stylistes Chouchou Lazare, Laudy Créations, l’accessoiriste Nyangui Créations, et l’anthropologue Herman Junior Moussodou, l’histoire de ce tissu traditionnel faisant partie intégrante des traditions et coutumes gabonaises sera déployée ainsi que son usage et sa fonctionnalité au fil du temps. Car depuis quelques années, cette matière est passée de l’arrière chambre de l’artisanat traditionnel local aux podiums des défilés de mode internationaux, en passant par des accessoirisations sophistiquées ou des garde-robes luxueuses.

Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon