Medouneu : Fatima Ekang Nguema tuée par une bête féroce

C'est un drame de plus, de trop, qui vient remettre au goût du jour l’épineux conflit homme-éléphant, auquel les autorités ne parviennent toujours pas à trouver de solution idoine. La brigade de gendarmerie de Medouneu a ouvert une enquête, pour tenter de reconstituer les faits de ce décès tragique au village Etsameyong. Les populations du département du Haut-Como et de la commune de Medouneu dans le Nord du Gabon sont toujours sous le choc, après la découverte du corps sans vie de Fatima Ekang Nguema, la quarantaine, dans ce village situé à 9 kilomètres du chef-lieu dudit département.

Selon une source villageoise, la quadragénaire aurait été tuée par un éléphant ou un autre animal féroce. Son corps a été retrouvé déchiqueté dans une forêt mitoyenne du village. Il ressort que dame Fatima Ekang Nguema est partie de son domicile pour la forêt le 12 novembre dernier, pour aller chercher des feuilles servant à l'emballage du manioc. Depuis, la mère de famille n’est plus jamais rentrée au village. Jusque tard dans la nuit, toute la maisonnée espérait encore revoir la maîtresse des lieux saine et sauve. Malheureusement, Fatima n’a pas donné signe de vie jusqu’à samedi. Une longue absence qui a fini par susciter des interrogations et des inquiétudes du côté surtout de ses proches. C'est ainsi que son époux, M. Obiang Emore, a alerté le chef de regroupement de village qui, à son tour, a saisi la brigade de gendarmerie du chef-lieu du département du Haut-Como. Aussitôt, certains villageois se sont mobilisés pour se lancer à la recherche de Fatima Ekang Nguema dans la forêt. Mais, les recherches menées toute la journée du samedi se sont avérées infructueuses. Dans la mesure où personne ne savait exactement la direction que la dame avait prise en forêt, pour récolter les feuilles.

Le lendemain, c’est-à-dire le dimanche 14 novembre, les secouristes reprennent les recherches dans une autre partie de la forêt. C’est après quelques minutes de marche et de fouille minutieuse, que le corps inerte de la quadragénaire est découvert dans un état physique épouvantable. À en croire une autre source proche du dossier, " le corps de la villageoise avait été déchiqueté, écrasé. Et il y avait du sang partout ". Au vu de l’horreur, d’aucuns n’ont pas hésité à conclure que dame Fatima Ekang Nguema a sans doute été tuée par un éléphant ou un autre animal féroce. Pourtant, " l’endroit où nous avons trouvé la dépouille de la dame est à moins de 2 km du village ", confirme la source.

E. EBANG-MVE

Oyem/Gabon