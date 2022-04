Enlèvements présumés d'enfants : des innocents pris pour des kidnappeurs !

Enlèvements présumés d'enfants. Deux ans après de tristes souvenirs, l'histoire semble se répéter. Libreville, la capitale gabonaise, et plusieurs villes à l’intérieur du pays, vivent dans la psychose d'enlèvements supposés d'enfants. Une histoire qui avait déjà défrayé la chronique dans notre pays, au point d'en faire des morts. Des personnes innocentes qui avaient été lynchées à mort, parfois devant leurs enfants, car accusées d’être des kidnappeurs. Des scènes horribles qui avaient conduit à l'interpellation de nombreux auteurs de ces actes, qui croupissent actuellement derrière les barreaux. Cela n'a malheureusement pas servi de leçon aux uns et aux autres. Parce que depuis quelques semaines, la rumeur sur des cas de rapts présumés d'enfants est à nouveau ventilée via la toile. Sans aucune preuve.

Après la vidéo de Mouila où trois récolteurs, accusés d’être des voleurs d'enfants, ont été molestés, une autre vidéo qui tourne depuis le mercredi 27 avril sur le Net, met en scène un jeune homme d'environ 18 ans, arrêté par une foule au quartier Bizango au PK13. Ces derniers l'accusent d'avoir voulu kidnapper un enfant de 2 ans. Le malheureux, assis à même le sol, est presque brutalisé et filmé. Malgré les justifications apportées sur le fait que cet enfant est son neveu. Personne ne le croit. Visiblement apeuré et paniqué, il n'avait plus la force de parler, car voyant sans doute le pire venir à lui. Sur cette vidéo, Brice Bigome, un internaute, a posté : " Fausse information, c'est mon voisin et c'est l'enfant de sa grande sœur ".

D’autres, par contre, dans des commentaires assez violents, n'ont pas hésité à le jeter en pâture, en demandant que le jeune homme subisse des supplices. La vidéo partagée sur plusieurs murs a donc présenté le mis en cause, manifestement à tort, comme un voleur d'enfants. Portant ainsi atteinte à son honneur et à son intégrité. Heureusement pour lui, il a été sauvé in extremis par la mère de l'enfant. Laquelle n'est autre que sa parente. Dans une autre vidéo publiée, on voit le jeune homme en compagnie du garçon et de la mère de ce dernier à leur domicile, et dans laquelle on rappelle qu'il n'est pas un voleur et que l'enfant est effectivement son neveu. Des propos soutenus d'ailleurs par la mère du petit. " Le monsieur que vous voyez là est mon grand-père et c'est son petit-fils. On vit dans la même maison et on revient de Port-Gentil ", peut-on entendre dans la même vidéo.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon