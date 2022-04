PK 5-Echangeur de la Démocratie : circulation perturbée

Le gouvernement, par le truchement du ministère des Travaux publics, annonce la perturbation du trafic routier sur la section allant du PK 5 à l'échangeur de la Démocratie. Et ce, depuis hier. Motif : le département ministériel a engagé des actions d'urgence suite à un danger réel pour les usagers. Conséquence directe des pluies diluviennes qui s'abattent dans Libreville ces derniers temps, le ministère des Travaux publics a observé un phénomène critique qui menace la sécurité des usagers sur la voie de la desserte du quartier Nzeng-Ayong, dans le sens du tronçon cité plus haut. "Cette situation est causée par un éboulement du talus qui épaule la voie de la desserte de Nzeng-Ayong", explique les responsables des Travaux publics. Ajoutant que face à la dangerosité avérée de cette situation pour les usagers et autres populations, il est apparu urgent d'engager des actions consécutives à un retour normal de la circulation. Non sans recommander aux piétons et aux automobilistes le suivi scrupuleux de la signalisation mise en place pour une meilleure exécution des interventions dans les conditions de sécurité optimale.

G.R.M

Libreville/Gabon