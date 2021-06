Découverte macabre : Mystère autour de la mort d’un chef de regroupement

AIME Parfait Moukolébala, l'ancien chef de regroupement de Petty nouvellement installé, dans le district de Mabanda, est passé de vie à trépas dans des conditions assez troubles, samedi 5 juin dernier. En effet, quelques jours seulement après sa prise de fonction, le Gabonais d'une quarantaine d'années a commencé à souffrir d'une affection au niveau des yeux. Un mal dont les médecins ignoraient complètement l'origine. Aussi, certains ont-ils conclu à une mort d'origine mystique.

De fait, sachant vacant le poste de chef de regroupement de village de Petty, après le décès de Yolande Bakéké, l'ancienne occupante, Aimé Parfait Moukolébala va poser sa candidature. En lieu et place de François Bouléma, un autre postulant qui se serait désisté à cause de ce que ses ambitions pour ce strapontin à palabres lui auraient valu des menaces.

Chose curieuse, le jour même de la cérémonie, l'auxiliaire de commandement promu commence à ressentir des picotements sur un de ses yeux. Encore plus curieux, le lendemain matin, à son réveil, le nouveau chef de regroupement remarque la présence de traces de sang à la terrasse de sa demeure. Au fil du temps, l'affection finit par se généraliser sur les deux yeux du quadragénaire, qui se rend à l'hôpital de Bongolo, où les médecins ne décèlent rien. Lesquels médecins l'autorisent même à rallier Libreville pour effectuer des examens plus approfondis. Mais là aussi, le scanner réalisé ne révèle rien.

Face à cette situation, Aimé Parfait Moukolébala prend la décision d'aller consulter un tradipraticien au village Matamatséngué. Le médecin traditionnel ne trouve rien, lui non plus. Pourtant, l'état de santé du chef va de mal en pis, vu que ses yeux paraissent sortir de leur orbite. L'état critique de son administré amène donc le préfet à convoquer une réunion d'urgence à laquelle prennent part les parents, les responsables administratifs et le malade lui-même, en vue de trouver une solution. Malgré cela, les choses ne vont toujours pas s'arranger. Et ce, en dépit de l'arrivée du Samu social dans la commune de Ndendé. Malheureusement, le 5 juin dernier, Aimé Parfait Moukolébala rend l'âme.