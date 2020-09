Sports : les grandes lignes de la politique nationale

Le Gabon ambitionne de devenir, dans quelques années, une grande nation sportive du continent. Et pour y arriver, notre pays a impérativement besoin d'une politique nationale du sport cohérente.

"Le président de la République Ali Bongo Ondimba a l'ambition de faire du Gabon une nation sportive. C'est à ce titre que la politique d'organisation d'événements sportifs continentaux et internationaux (Can, Tropicale, Marathon…) sont réalisés pour le rayonnement du Gabon dans le concert des nations", a indiqué le ministre des Sports, Franck Nguema. C'est dans ce cadre que le membre du gouvernement s'est présenté, mardi dernier, devant les députés de la Commission de la Santé, de l'Éducation, des Affaires sociales et culturelles, pour défendre son projet de loi portant organisation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République gabonaise.

Ce projet a pour objet la mise en place d'un cadre législatif organisant la promotion et le développement de la pratique du sport dans notre pays. "L'objet du présent texte est la concrétisation des mesures de restructuration du sport retenues dans le Plan stratégique Gabon émergent", a indiqué le ministre des Sports aux députés.

Au cours de son exposé de plus de quatre heures, le membre du gouvernement a passé en revue l'ensemble des points inscrits dans son document de Politique nationale du sport. Parmi lesquels, le contrôle des fonds publics alloués aux fédérations, le statut et le financement du sportif de haut niveau, le sponsoring dans le sport, l'entretien des infrastructures sportives à travers le pays, la redynamisation des fédérations sportives et l'accompagnement de l'État, la réforme du National-Foot… Autant de sujets cruciaux débattus devant les représentants du peuple.



Willy NDONG



