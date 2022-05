Ndong et Madinda : espoirs perdus ?

LEVY-CLEMENT Madinda (29 ans) et Didier Ibrahim Ndong (27 ans), deux talents à l'état pur, étaient, à y regarder de près, destinés à un brillant avenir. Les débuts professionnels de ces deux joueurs ne laissaient aucun doute sur l'issue de leurs carrières sportives. Le premier cité, à tout juste 18 ans, après avoir brillé avec le Stade Mandji de Port-Gentil, s’exile en 2010 en Espagne. Direction la Galice. Au Celta de Vigo (B et A), Levy, durant six saisons, disputera 57 rencontres dont 29 en Liga. Sur les terrains, il croisera la route d'un certain Lionel Messi… Puis, la dégringolade ! D'abord en Grèce, puis en Turquie, avant d'échouer en Malaisie. Et puis, plus rien ! Douze ans d'aventures infructueuses.

Didier Ibrahim Ndong, le "Nzebo" national, l'enfant du pays, malgré l'immensité de son talent, a déçu plus d'un. En effet, en allant en Angleterre, à Sunderland (Premier League), un brillant avenir s’ouvrait à lui, le fait de jouer dans l'un des meilleurs championnats au monde. Que nenni ! il ne jouera qu'une saison avec les Black Cats, avant d'être prêté à Watford (D1 anglaise)... Finalement, las de ses frasques, le club se sépare du Gabonais. S'ensuit une longue et pénible traversée du désert. Avant de retrouver les terrains en France. Notamment à Guingamp et Dijon.

Enfin, Malatyaspor, en Turquie. De 2018 à 2021, il aura connu trois clubs avec des fins de saison plus que difficiles. Et depuis le mois de février dernier, suite à des impayés de salaire, Didier Ibrahim Ndong est rentré au pays. Aura-t-il une troisième chance ? Seul l'avenir nous le dira. Et pour conclure, disons que ces deux joueurs ont un point commun : aimer faire la fête !

W.N.

Libreville/Gabon