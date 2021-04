Mercato : Fenerbahçe et Galatasaray à la lutte pour Aaron Boupendza

APRÈS un début de saison tonitruant où il aura écœuré plusieurs défenses de SüperLig (D1-Turquie), l'international gabonais Aaron Boupendza, plus que jamais, attire les convoitises des écuries européennes. C'est le cas des formations turques de Fenerbahçe et Galatasaray.

En effet, d'après, Takvim.com, Fenerbahçe et Galatasaray envisagent de reprendre dans les tout prochains jours les négociations avec Boupendza et Hatayspor. " Fenerbahçe et Galatasaray se sont encore renseignés pour le transfert du joueur gabonais. D'ailleurs, avec la fin de la saison, il semble que les affaires vont se réchauffer, tout comme le transfert de Vedat Muric. Les grands rivaux veulent voir Boupendza, l'attaquant gabonais qui a fait une belle saison à Hatay, dans leur équipe", informe le média turc.