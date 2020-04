Football : La satisfaction Jim Allevinah

Dans une Ligue 2 toujours révélatrice des talents ayant parfois pris des chemins de traverse avant de trouver la lumière, Jim Allevinah est l'une des trouvailles cette saison.

Sans afficher des statistiques affolantes, l'ailier qui a intégré Clermont-Foot à l'intersaison, après avoir été l'un des artisans de l'accession du Puy Foot en National, ne compte que 2 buts et autant de passes décisives en 22 matchs disputés.

Avec une moyenne de 5,79 points (sur 10) par match, Allevinah pointe au cinquième rang derrière son coéquipier et milieu de terrain Yohan Magnin (5,87), leader du classement. Mais aussi après Mathieu Coutadeur (5,86), le milieu de terrain français de l'AC Ajaccio, Tino Kadawere (5,83), l'attaquant zimbabwéen du Havre AC et meilleur buteur en cours de Ligue 2, et David Douline (5,80), médian tricolore de Rodez.