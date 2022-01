CAN 2021 : le Gabon se qualifie pour les 8e de finale et affrontera le Burkina Faso

POUR son troisième et dernier match du groupe C face aux Lions de l’Atlas du Maroc, les Panthères du Gabon ont concédé le nul (2-2). Les buteurs côté Gabon se nomment Jim Allevinah (21’) et Aguerd (CSC, 81’).

Profitant d’une erreur défensive marocaine, le sociétaire de Clermont FC a rapidement donné l’avantage à ses coéquipiers. En seconde période, les Marocains reviennent avec de meilleures intentions et obtiennent un penalty concrétisé par Sofiane Boufal (73e).

Plus remuants et dominateurs dans le secteur offensif, ce sont les Poulains de Patrice Neveu qui vont se montrer les plus dangereux dans cette partie en reprenant l’avantage à 10 minutes de la fin du match grâce à un CSC de Aguerd. Deux minutes plus tard, contre toute attente, les Lions de L’Atlas vont recoller au score grâce à un sublime coup franc du Parisien Hakimi (84’).

Deuxième de son groupe derrière son adversaire du soir, le Gabon affrontera le 23 janvier prochain la sélection du Burkina Faso pour une place en 1/4 de finale.