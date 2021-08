Guietsou  : De nouveaux ponts en matériaux semi-durables

Ils sont réalisés par la direction provinciale des TP Ngounié, pour soulager les usagers.

LA route de la Mougalaba, longue d'environ de 96 kilomètres, n’avait plus subi le moindre entretien depuis bientôt 10 ans. Au grand dam des populations de Guietsou, qui ne savaient plus à quel saint se vouer.

Mais depuis quelques semaines, la direction provinciale des TP de la Ngounié (Mouila) a décidé d'entreprendre des travaux de réfection des ponts et autres ouvrages d'art défectueux sur ce tronçon routier. Les ponts et les buses construits avec des matériaux périssables, avaient fini par céder sous le poids des années. Fort de ce constat, les TP de la Ngounié, dirigés par Urbain Mbadinga, malgré les moyens logistiques limités, procède désormais à la remise en l’état des ponts en bois, et au remplacement des buses forestières de fortune.

Au total, 17 ponts sont concernés. Dont ceux de Moussa (7 km de Guietsou), Dibotsa, Mouronda et Doupate, qui n'attendent que la dernière étape de remise en forme de la chaussée. L'équipe technique a bénéficié de l'appui du Conseil départemental de la Mougalaba, qui a permis aux TP de remplacer quatre ouvrages en bois par des ponts mixtes semi-définitifs (acier, béton et bois). Un coup de pouce non négligeable, a reconnu le directeur provincial des Travaux publics, d’autant que les agents s’y attellent avec entrain sur le terrain.

Notons que la première phase avait consisté en l’ouverture et en l’ensoleillement mécanisé de la route par les niveleuses, les compacteurs, les chargeurs. Les travaux de remise en forme et de rechargement partiel sur cette route ont connu un léger arrêt, car il a fallu d'abord penser à refaire tous les ouvrages de franchissement sur ce linéaire.

Seul bémol, les pannes récurrentes des engins utilisés par les TP, qui datent des fêtes tournantes “Ngounié-2 008”.

Félicien NDONGO

