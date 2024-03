Projets en cours à Libreville : Jude Ibrahim Rapontchombo fait le point à Oligui Nguema

Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé, hier au palais de la présidence de la République, une réunion de travail à laquelle a pris part le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, le général Jude Ibrahim Rapontchombo.

Au centre de cette rencontre : la mise en œuvre d'un certain nombre de projets dans la capitale gabonaise. Notamment la construction d'une Cour administrative à la mairie du 2e arrondissement, et celle du futur grand marché de Libreville.

Des infrastructures modernes qui devraient permettre de doter la première et plus importante ville du pays d'un visage plus avenant à la hauteur des enjeux de l'heure. D'autant plus qu'elle pâtit d'un certain nombre d'insuffisances en matière infrastructurelle, conséquence de l'absence de prospective et de l'atonie des différentes équipes qui se sont succédé à l'Hôtel de Ville par le passé.

