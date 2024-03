Jeux africains Accra 2023/ Judo : Ada Claude Welda Mounguengui battue d'entrée

La Gabonaise Ada Claude Welda Mounguengui, dans la catégorie des moins de 52kg, a été éliminée en 16e de finale par la Tunisienne Tibi Rahma, vainqueur par Ippon (immobilisation) au bout de 64 secondes de combat.

"J'ai bien entamé le combat. Mais face à une athlète mieux expérimentée et préparée, elle a pris tout simplement le dessus au sol. Loin de me décourager, je vais travailler pour revenir encore plus forte la prochaine fois" explique la Gabonaise.

Le Gabon, à une semaine de la fin de la compétition, attend toujours sa première médaille. C'est chaud !

Demain, le judo reprend la compétition avec l'entrée en lice de Ndong Nze Nkala (-73kg), Fernand Nkero ( -73kg) et Kouamba Poutoukou (-81 kg).

Willy NDONG

Accra/Ghana