Politique: L'ancien ministre et opposant FOE a tiré sa révérence

L' Ancien ministre de la République et membre Fabien Owono Essono a tiré sa révérence hier à Angondje au nord de Libreville. Il était Docteur en économie et membre du Bureau politique du Parti démocratique gabonais avant de se dégagé définitivement de ses responsabilités au sein du parti au pouvoir pour soutenir Jean Ping, le candidat à la présidentielle d’août 2016.

Né le 22 décembre 1945 à Oyem de père et mère de la localité ; il était Chrétien catholique pratiquant. Il a fait ses études primaires et secondaires dans sa ville de naissance où il a obtenu son CEPE et son BEPC. Transféré au Lycée national Léon Mba, il décroche un Bac C avant de s’inscrire à l’université de Montpellier (France) dont il sort nanti d’un doctorat en économie avec mention Très bien. De retour au Gabon, il est successivement enseignant d’économie à l’UOB ; Conseiller du président de la République ; Directeur adjoint de cabinet civil du chef de l’Etat ; Directeur général d’Air Gabon ; Secrétaire général du gouvernement ; Secrétaire général du ministère des Mines et des Hydrocarbures ; député d’Oyem ; ministre délégué en charge des Petites et Moyens entreprises ; ministre délégué aux Finances chargé de la Privatisation ; ministre de l’Agriculture chargé du développement. Sorti du gouvernement, il était Haut représentant personnel du chef de l’Etat chargé des Affaires économiques et financières, Délégué général du gouvernement auprès de la Setrag et enfin Délégué de la Haute autorité de régulation ferroviaire.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon