Arbitres gabonais aux JO : Focus sur Me Jean-Claude Djimbi 

JEAN-CLAUDE Djimbi est l'unique arbitre africain de judo qualifié pour les JO de Tokyo

JEAN-CLAUDE Djimbi est l'unique arbitre africain de judo qualifié pour les JO de Tokyo. Une véritable fierté nationale !

Pour la petite histoire, notre compatriote est née dans une famille de judokas. Très jeune, son frère aîné, Joseph Djimbi, qui faisait déjà partie des premiers judokas gabonais qualifiés pour les Jeux olympiques de Barcelone en 1992, l'inscrit au Judo club 105 dirigé à l'époque par Me Félix Louya Pambo. Déterminé à réussir et suivre l'exemple de son aîné, le jeune "JC" commence une carrière de compétiteur chez les cadets et juniors. Par la suite, il devient champion du Gabon chez les seniors en 1991.

Il intègre par la suite la sélection et participe à plusieurs compétitions internationales. Suite à sa non-sélection pour un championnat d’Afrique, il se lance dans une carrière d’entraîneur. En 1995, il devient l'entraîneur principal de Steeve Wilfried Nguema Ndong dit 'Fhat", qui deviendra champion d’Afrique en 1998 au Sénégal.

En parallèle de sa carrière d’entraîneur, il se lance dans l’arbitrage. Il trouve ainsi sa voie et participe à plusieurs tournois à travers le monde.

" C’est en 2016 que le rêve olympique a commencé à germer dans mon esprit. Après ma première participation au Grand prix de Budapest en juin 2016, j'intègre le classement mondial en occupant la 36e place, à 45 jours des JO de Rio. Malheureusement pour moi la liste pour Rio était déjà bouclée. Mais l’arbitre africain qualifié pour Rio était 52e. Alors, je me suis dit que j'allais être présent lors des JO de Tokyo. C'est ce que j'ai fait. Ma foi m'a donné le courage pour réaliser mon rêve", relate-t-il.

W.N.

Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète

Retournez à la rubrique Gabon sport