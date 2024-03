PDG/Clôture des Assises d'autocritique et de refondation : des échanges francs et des recommandations

Les militants et militantes du Parti démocratique gabonais (PDG) étaient réunis, samedi au Jardin Botanique, dans le cadre de la clôture des "Assises d'autocritique et de refondation" de leur formation politique. Laquelle a perdu le pouvoir, pour la première fois, depuis le 30 août 2023 avec l'arrivée à la tête du Gabon du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Ces assises organisées au mois de février dernier à plusieurs niveaux (fédéral, départemental, communal et provincial) avaient pour objectifs de réfléchir sur le parcours, le renouvellement et la survie, ainsi que l'amélioration du fonctionnement du PDG.

Selon le rapport général desdits travaux, les débats se sont articulés autour des analyses approfondies. Et l'accent était mis sur "l'engagement militant, la discipline et l'amélioration continue du foncionnement du parti pour éviter les erreurs du passé et maintenir son leadership politique dans le pays". Ces assises ont donc permis aux "Pdgistes" de faire une introspection et un "débat fructueux en vue d'améliorer la gouvernance et de préparer le PDG pour les échéances électorales futures."

On notera que les travaux ont été sanctionnés, entre autres, par une série de recommandations. Celles-ci portent essentiellement sur : le processus de sélection des candidats du parti aux élections ; la réforme des organes délibérants ; la gestion de la question électorale ; etc.

Il faut souligner que les échanges d'hier ont également permis aux militants de base de "d'invectiver" leurs leaders coupables de tous les maux ayant entraîné le Gabon dans l'abîme et par ricochet, provoqué la perte du pouvoir par le PDG. Dans le même esprit, certains ont fait leur mea culpa.

O' N.

Libreville/Gabon