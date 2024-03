Athlétisme/La 6e édition du 10 km de Port-Gentil pour le 23 juin 2024

Lancée en 2017 et labellisée Gold par la World athletics (la fédération internationale d'athlétisme), le 10 kilomètres de Port-Gentil va se courir le 23 juin 2024 dans sa sixième levée.

La date du rendez-vous pédestre de la capitale économique du Gabon a été officialisée par un communiqué de la Fédération gabonaise d’athlétisme et Everest Media, l'entité organisatrice de l’épreuve.

En rappel, la barre de 13 000 participants a été franchie lors de l'édition écoulée. Laquelle avait accueilli en "guest star" le Britannique Mo Farah, l'icône du fond et demi-fond, et avait vu le Kényan Vincent Kipkemoi s'imposer chez les hommes et sa compatriote Béatrice Chepkoech en faire de même chez les dames.

L'engouement croissant autour du 10 km de Port-Gentil devrait se poursuivre cette année et les performances des coureurs internationaux gabonais vont proba- blement connaître des meilleurs temps par rapport aux précédentes éditions.

